Última prova do Anjo do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 16:26 | Atualizado 17/04/2021 17:13



Rio - Na tarde deste sábado, Tiago Leifert deu início à última prova do Anjo do 'BBB 21'. Pocah foi a primeira eliminada da disputa. Já Gilberto, que jogou na sequência, gabaritou a prova em 116 segundos. Camilla superou Gilberto: a sister também gabaritou a prova, sendo que em apenas 98 segundos. João também terminou a prova, mas com tempo superior ao da sister. Caio, Arthur, Fiuk e Juliette também tiveram pontuação menor. Camilla manteve a liderança, com o menor tempo, e é o novo Anjo!

Tirando a líder Viih Tube, os outros oito participantes da casa participaram da disputa. Confira a dinâmica da prova: Os brothers terão que procurar os 5 esmaltes do gabarito que aparecerão no telão no meio do circuito. Alguns esmaltes estão presos em uma caixa, então os brothers terão que pegar uma chave para acessar o objeto.



Ao final do circuito, os brothers devem montar os esmaltes conforme gabarito e acionar o botão.