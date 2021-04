Camilla de Lucas Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 17:11 | Atualizado 17/04/2021 17:14

Rio - Camilla de Lucas é o novo Anjo do 'BBB 21'. Conforme informado pelo apresentador Tiago Leifert, esta foi a última disputa de Anjo da edição. Camilla venceu uma prova de memória, habilidade e rapidez, terminando com o menor tempo entre todos os participantes. Como o Anjo da semana é autoimune, a influenciadora está a salvo do paredão e ainda ganhou direito de escolher participantes para o castigo do Monstro.

