Publicado 20/04/2021 08:31 | Atualizado 20/04/2021 08:39

Rio - Na madrugada desta terça-feira, Caio relembrou a formação do paredão do último domingo e a conversa que teve com Tiago Leifert durante o Jogo da Discórdia nesta segunda, na qual explicou seus votos em João e Juliette. A declaração pegou a própria maquiadora de surpresa.

“Falei para ele (Tiago Leifert), você viu e todo mundo viu, que estava eu, Fiuk e Gil juntos conversando sobre a Xepa e combinando de se salvar”.

Na sequência, Juliette revelou que não sabia. “Essa informação me surpreendeu. Eu não sabia. E sei muita coisa aqui. E, assim, não ficou palpável. Fiuk sempre foi seu adversário no jogo. Como é que combina alguma coisa? Fiquei achando estranho”, declarou.

Caio, por fim, revelou que eles não decidiram votar em uma mesma pessoa. “Nós não combinamos voto. A gente combinou de se proteger porque achou que a gente tinha o dinamite na mão”.

