Publicado 20/04/2021 11:44 | Atualizado 20/04/2021 18:15

"Imagina só, 2h30 da manhã...Alguém me pergunta: 'vem cá, quando é que vai ter inscrição do BBB?' Aí eu respondo: 'não vai ter mais, você não entendeu que esse é o Big dos Bigs?", disse Boninho em um vídeo no Instagram.

"Gente, pegadinha. Lógico que vai ter", explica. "Quando vai ter inscrição? Também não sei", disse o diretor. Veja o vídeo:

