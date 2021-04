Juliette Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 21:31 | Atualizado 20/04/2021 21:32

Juliette e Viih Tube se desentenderam nesta terça-feira, no "BBB 21". Após a briga, a advogada foi pedir ajuda a João para se reconciliar com a youtuber, mas acabou levando uma resposta atravessada do brother, que preferiu não se intrometer na confusão.

Segundo Juliette, Viih entendeu errado uma piada que ela fez. "Quando ela entrou, eu fui gaiata e falei: 'Você levou menos voto. Então, é tu que vai'. Eu entendi que foi uma piada. Só que eu não tenho a oportunidade de explicar que foi uma piada", comentou a advogada.

A sister, então, pediu para João fazer o mediador da situação. "Você explica que foi somente o tom que ela pegou cortado", disse.

João não gostou muito da ideia e Juliette tentou convencê-lo. "Ela não quer me ouvir. Ela te escuta. Estou pedindo para você pedir esse favor para mim...", pediu.

"Estou pensando. Eu não quero fazer o pombo-correio", disparou João.