Arthur e João Luiz foram os mais votados pela casa. Pocah foi indicada diretamente pelo líder, Gil Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 07:37

Rio - A noite desta terça-feira foi agitada para os brothers do "BBB 21". Logo após a eliminação Caio, começaram os eventos da Supersemana, com uma nova prova do líder e uma nova formação de paredão. Em uma prova de habilidade, Gil conquistou a liderança. Ele havia dito que indicaria Viih Tube ao paredão, mas voltou atrás na hora da verdade e acabou mandando Pocah direto para a berlinda.

Arthur e João Luiz foram os mais votados pela casa no confessionário e também estão no paredão. A decisão sobre quem deixa a casa mais vigiada do Brasil será anunciada na quinta-feira, quando haverá também uma nova prova do líder e mais uma formação de paredão. E aí, quem deve ser eliminado? Responda a enquete!