Publicado 21/04/2021 08:03

Rio - Gil do Vigor passou do inferno ao céu na noite desta terça-feira. Ele foi o participante menos votado no paredão com Caio e Fiuk e ainda ganhou a prova do líder. Os "vigorosos" foram a loucura com a trajetória do economista na Supersemana, mas tudo foi por água abaixo quando Gil desistiu de indicar Viih Tube ao paredão.

Vários memes surgiram na internet assim que Gil ganhou a prova. Todos estavam confiantes que, como havia prometido anteriormente, Gil iria indicar Viih Tube "para movimentar o jogo". Mas, quando Tiago Leifert perguntou quem o economista mandaria para berlinda, ele disse que "tem uma coisa com Viih" e que não conseguiria colocá-la no paredão. Gil, então, mandou Pocah para a berlinda. Só faltou entrar a famigerada flautinha, tamanha foi a decepção dos telespectadores e internautas.

Os memes de alegria com a vitória de Gil rapidamente passaram para memes de decepção. Confira!