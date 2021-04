Caio, do BBB 21, reencontra a esposa Wal Reporter 03

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:19

Rio - Caio pode ter sido eliminado do 'BBB 21' nesta terça-feira, mas o coração do fazendeiro finalmente está em paz. Após falar sobre a esposa durante todos os dias do confinamento, Caio pôde passar sua primeira noite ao lado da amada.

O reencontro emocionante dos dois chegou a ser gravado e postado nas redes sociais do fazendeiro. "O encontro que o Brasil aguardava", escreveu na legenda. O vídeo mostra Caio aos prantos, enquanto se declara para Wal. 'Não quero ficar longe de você mais nunca", disse.

