Por O Dia

Publicado 21/04/2021 10:50 | Atualizado 21/04/2021 10:51

Rio - Chegou a hora que todo eliminado do 'BBB' mais teme que é rever seus momentos dentro da casa. E com Caio não foi diferente. Além de ver as vezes que foi contraditório, o fazendeiro teve acesso a um vídeo um tanto doloroso de assistir durante o 'Bate Papo com Eliminado' comandado por Ana Clara.

Quase no final da entrevista, a apresentadora resolveu mostrar para Caio o momento em que ele come o polêmico macarrão que Fiuk deixou cair no ralo. Ao ver a cena, o fazendeiro se desesperou. "Put* que pariu. Ele é desorganizado. Nossa. Comi sabão. Joga o trem fora ou pelo menos lava", disse Caio, arrancando risadas de Ana Clara, que tentou amenizar falando que Fiuk deve, sim, ter lavado. "Ah, lavou sim. Eu tenho certeza que ele não lavou. Mas tava bom, ele é bom pra cozinhar", brincou Caio.