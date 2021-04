Viih Tube: a única pessoa feliz com a decisão de Gil do Vigor Reprodução

Publicado 21/04/2021 13:14

Rio - Mesmo tendo indicado Gil ao paredão, Viih Tube está tentando correr atrás do prejuízo no 'BBB 21'. Na manhã desta quarta-feira, a youtuber deu mais um sinal de que está tentando se aproximar do economista depois que ele virou líder e optou por não indicá-la ao paredão. Ao acordar, Viih encontrou com Gil na sala e disse que sonhou com ele na final do reality.

"Se eu te contar o meu sonho, vou te iludir", disse Viih. "Ilude, ilude! Quero muito ser iludido", rebateu Gilberto, que recebeu a resposta da sister. ""Sonhei que você estava na Final. Juro pela minha vida e eu acredito nisso. Eu juro que sonhei isso", garantiu Viih Tube.