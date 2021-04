Flay Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:37

Rio - Participante da edição do ano passado do 'Big Brother Brasil', a cantora Flayslane resolveu se posicionar sobre o paredão formado na noite desta terça-feira. Na disputa entre Arthur, João e Pocah, a ex-BBB disse que prefere que o professor de Geografia deixe a casa.

"Vou puxar multirão pra Pocah, e como o Arthur é o “aliado” dela nessa reta final e não vai puxar Fora Arthur não quero dividir votos, por esse motivo sou fora João nesse paredão!", escreveu Flay no Twitter.

Ao ser questionada sobre suas escolhas, a cantora explico o motivo de defender Pocah. "Lealdade pra mim é essencial, questão de honra! hype, like ou unfollow NENHUM nesse mundo me faz ser desleal com o que eu acredito e com os meus!", disse.

