Viviane e Viih Tube Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 14:58 | Atualizado 21/04/2021 15:13

Rio - Viviane Mara, mais conhecida como Viviane Tube, mãe de Viih Tube, que está participando do "BBB 21", recebeu ameaças de morte de um perfil falso e afirmou que vai processar o responsável pelas mensagens. O criminoso fingiu ser da torcida de João Luiz, que também é participante do reality show.

fotogaleria

Publicidade

"Morre você e a Viih Tube. Odeio ela, mulher falsa, nojenta. Tem que matar ela com tiro para ver se para de ser falsa. Eu matava ela e jogava o corpo para os cachorros comerem", diz a ameaça, repostada por Viviane nas redes sociais.

"Por trás disso tem alguém e vamos investigar. Com toda certeza fã do João não é, é disfarce. Mais um perfil fake, que nem tem postagem e com ameaças", disse a mãe de Viih Tube. "É tão difícil pra mim. A Viih é uma menina muito fofa, justa e querida. Quando ela tem uma amizade, é uma amizade profunda. Quando se identifica, se identifica de verdade. Tenho certeza que ela tem um carinho muito grande pela Juliette. Só que a Juliette tem uma idade acima da dela e é mais madura. E isso dá uma distanciada da Viih, por que a Viih é muito criançona, mais pro lado da Thaís mesmo", afirmou.