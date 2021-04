Por O Dia

Publicado 21/04/2021 15:26

Rio - Em meio a uma semana cheia de paredões e situações tensas para o jogo, a quarta feira (21) vai ser dia de extravasar na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers e sisters que chegaram ao Top 8 vão curtir o show de uma dupla que adora o BBB e promete uma noite de muitas emoções. Preta Gil e Pabllo Vittar subirão ao palco do programa levando sucessos de suas carreiras e clássicos da música popular brasileira no repertório.

Fã de carteirinha do reality, Preta Gil já cantou outras quatro vezes no BBB e se diz contente por estar de volta: “Para mim é muito bacana estar lá de novo. Eu gosto dessa troca com os participantes. As vezes em que eu cantei lá pessoalmente foram experiências únicas, muito divertidas. É um presente poder cantar dentro da casa do BBB e junto com a Pabllo, que é uma filha minha, uma artista que eu vi nascer e que se transformou nessa paixão nacional, um símbolo de uma luta de uma comunidade e alguém com quem eu tenho o privilégio de conviver”, avalia a cantora.Pabllo, que faz hoje sua estreia presencial na casa do BBB, também não esconde o gosto pelo reality e a animação para cantar ao lado de Preta: “E vamos de showzão no BBB! Quem me conhece bem sabe que adoro demais o programa e sempre que possível estou ligadinha em tudo que rola no BBB. Ter a oportunidade de me apresentar por lá é incrível demais. Mais lindo ainda é poder dividir o palco com a minha amiga e talentosa Preta Gil”, vibra a cantora.Ambientada em um cenário de botequim, a festa terá na decoração fotos e itens representativos de cada um dos participantes. Além do chopp garantido, a música vai fazer a alegria dos confinados. “Tenho certeza de que vai ser lindo e que eles vão pirar”, aguarda Preta. Pabllo também espera bons momentos no show de hoje: “Vai ser uma noite inesquecível nesta reta final no programa! Estou ansiosa.”