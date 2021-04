Vihh tube, BBB21, BBB fotos Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 22/04/2021 15:59

Em conversa com Juliette, João Luiz e Camilla de Lucas no quarto cordel do 'BBB 21', Viih Tube analisou o cenário dos próximos dias de programa. Ela pensa que o resultado do paredão entre Arthur, João e Pocah afirmou que o paredão será decisivo.

fotogaleria

Publicidade

Apesar de achar que outra pessoa será eliminada, ela disse: "Só que, se o João sair, gente, tchau para mim", disse. "O que tem a ver? Tu é João, é?", perguntou Juliette.



Viih justificou a fala dizendo que a conta é diferente "por conta dos cálculos das pessoas na casa". "Tchau para tu porque você vai para o paredão, né? Tchau porque vai para o paredão, mas é o público quem decide", afirmou a advogada. "Mas eu ainda acho que saio", comentou a youtuber.



Publicidade

Juliette seguiu discordando e Viih afirmou que está tranquila caso seja eliminada. Ontem, a própria advogada afirmou, analisando o jogo, que o paredão de Viih Tube está próximo, e a alertou sobre o jogo.