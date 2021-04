Viih Tube e a mãe, Viviane Tube Arquivo Pessoal

Publicado 23/04/2021 19:36

A mãe de Viih Tube, Viviane Tube, falou, mais uma vez, sobre a falta de banho da filha no "BBB 21". Em uma live em seu Instagram, a influencer justificou possíveis motivos para que a youtuber prefira não tomar banho regularmente na casa.

"A Viih não gosta de se expor, se lavar perto das pessoas. Lá dentro, conversando com outros participantes, soube que tem um chuveirinho dentro do banheiro onde eles fazem o número 2, com sabonete íntimo. Eles se lavam ali de forma mais profunda", explicou Viviane.

"E ela acaba ficando talvez sem o banho", continuou ela. "E lá tem muito racionamento de água também, agora menos, no começo era muito. Tinha que tomar banho frio. A Viih toma banho de se queimar de tão quente. Ela não aguenta banho gelado".

Por fim, Viviane também comentou sobre outro problema que Viih está enfrentando na casa: o intestino preso. "Ela é um reloginho. Certinho. Ela vai ao banheiro todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Para ela estar travada desse jeito, é totalmente o emocional", disse.