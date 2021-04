Caio Afiune Reprodução/Globo

Publicado 24/04/2021 09:34 | Atualizado 24/04/2021 09:38

Rio - Magoado? Sim! Eliminado do 'BBB 21' após voto decisivo de Viih Tube, Caio desabafou sorbre a sua relação com a influenciadora dentro da casa. Na noite desta sexta-feira, o fazendeiro participou do programa "Mesa BBB", comandado por Bruno de Luca e Rhudson Victor no Gshow.



"Quando ela montou primeiro o VIP e não me colocou, ela falou: 'Poxa, fiquei com dó do Arthur porque ele estava na Xepa antes'. Foi uma explicação que eu falei: 'Poxa. Tudo bem'. Aí, no paredão, eu fui, no outro paredão também me colocou. Três vezes? Não poderia ter feito nada por mim? Eu estava junto com ela, apoiava tanto", desabafou Caio

"Quando você vê as coisas com mais cautela, você fala: 'Eu fui bobo e não vi o que estava acontecendo'. Não por maldade. Ela fez certinho. Me conquistou a ponto de não me deixar ver o que estava acontecendo. Não tenho raiva disso", prosseguiu o fazendeiro.

"Fui engolindo as coisas que ela fazia, mas esqueci o que estava me causando de mágoa. Ela estava no meu pódio. Falar que eu fiquei com raiva? Não. Mas a gente fica magoado. Ela teve várias chances de fazer algo por mim e não fez", finalizou Caio.