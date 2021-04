Arthur dá tapinhas no bumbum de Gilberto Reprodução/Globo/BBB

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 11:22 | Atualizado 24/04/2021 11:29

Rio - O final da festa do "BBB 21" foi animado para Gilberto, Arthur e Fiuk na manhã deste sábado. De cueca, o economista levou o crossfiteiro e o cantor à loucura e ainda recebeu tapinhas no bumbum.

Ao ver Gil do Vigor desfilar somente de roupa íntima, Arthur disparou querer dar mordidas e tapas no bumbum do economista. "Se você vier aqui, eu mordo sua bunda. Vem cá pra ver se eu não meto o dente na sua bunda", disse o crossfiteiro a Gil do Vigor, que passou a empinar e bater no próprio bumbum.

Gil revela que não vai deixar Arthur mordê-lo, mas crossfiteiro insiste: "Deixa só eu dar um tapinha, então?", indagou. O Vigoroso, então, empinou o bumbum e permitiu. Arthur não só deu tapão daqueles como ainda fez um convite mais ousado ao brother: "Está só eu e Fiuk no outro quarto. Quer dormir lá não?"

Após os tapinhas, o economista perguntou ao crossfiteiro sobre o tamanho do seu bumbum. "Sou bem feito da bunda, não sou?", questionou. "Papai do céu te abençoou de bunda", respondeu Arthur, após dar mais quatro tapinhas.

Camilla de Lucas, que passou pela sala e viu a situação, brincou com o momento: "O povo mudando de canal para ver a missa".

No quarto

Minutos depois, já no quarto colorido do reality, Fiuk se juntou à brincadeira. Deitado na cama, Gil do Vigor recebeu tapinhas sincronizados dos dois e ainda ouviu elogios de Fiuk. "Eu tô carente... Olha esse bumbumzão, Arthur", disse o cantor ao crossfiteiro sobre Gil, que reage com gritinhos