Juliette Freire, do BBB 21 Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 09:15 | Atualizado 27/04/2021 09:17

Rio - Nesta segunda-feira não teve Jogo da Discórdia, mas isso não significa uma noite sem grandes emoções no 'BBB 21'. Rivais no jogo, Juliette e Arthur protagonizaram um momento fofo durante a dinâmica proposta pelo apresentador Tiago Leifert. Na conversa, cada participante deveria destacar qualidades dos outros competidores e Arthur escolheu Juliette.

"Eu falei que era uma coisa que eu aprendi aqui dentro, que é a questão de pedir desculpas. E para pedir desculpas você tem que ir atrás da pessoa, você tem que procurar, trocar uma ideia, saber como você magoou. Então acredito que a capacidade da galera de chegar, conversar e expor seria uma coisa que eu gostaria muito de ter mim. Das pessoas que estão aqui, eu acho que quem eu mais troquei ideia, independente de ter tretado, foi a Ju. Conversei muito com ela, ela conversou muito comigo, principalmente nas três semanas lá que teve o negócio com a Carla, três paredões seguidos, aquele estresse, a mania de perseguição que eu fiquei. Eu acho que foi a pessoa com quem eu mais conversei. E ela me procurava muito apesar dos conflitos. Então acredito que tenha sido a Ju com quem eu tenha tido esse tipo de troca", discursou o crossfiteiro, emocionando a colega de confinamento.