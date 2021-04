Juliette e Gilberto Reprodução/Globo/BBB

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 10:33 | Atualizado 27/04/2021 10:34

Rio - Não foi 'Jogo da Discórdia', mas a dinâmica desta segunda-feira do 'BBB 21' rendeu desentendimentos da mesma forma. Após Gil elogiar a calma de Fiuk na hora de destacar qualidades de outros participantes, Juliette ficou com ciúmes e se ofendeu com a decisão do colega.

Chateada, a paraibana admitiu que estava com ciúmes e chegou a questionar a suposta calma de Fiuk em conversa privada com Gil. "Juro a você, eu fiquei mal. Calma do Fiuk? Fiuk vive dilacerado coitado, calma de quê? Calma de falar? Mas eu não queria, não, bebê, eu queria não estourar e ter calma do Fiuk e tá morrendo, porque eu vejo a hora desse menino morrer de tanto que sofre, se treme todinho", disse.