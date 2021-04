Camilla de Lucas Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:46 | Atualizado 27/04/2021 17:21

Camilla de Lucas conversou com Juliette na cozinha do "BBB 21", nesta terça-feira. A influencer explicou para a amiga o que a motivou a entrar no programa e qual foi seu maior objetivo ao topar participar do reality. Emparedada com Pocah e Arthur, Camilla refletiu e disse que se sente grata pela experiência.

No papo, a influencer explicou que já tinha uma oportunidade de emprego antes de entrar no "BBB", mas optou por participar do reality. Eu entrei aqui com o objetivo de alavancar o meu trabalho. Vou te dar um exemplo, já entrei aqui recebendo convite para série de outra plataforma", explicou.

"Eu decidi entrar aqui porque eu queria que as pessoas me conhecessem, conhecessem a Camilla fora da internet, não se conhece ninguém por 15 segundos. Eu queria que as pessoas me conhecessem verdadeiramente, por isso que entrei aqui não me importando com aparência, maquiagem. [...] Eu escolhi isso e para mim foi a melhor coisa", disse.