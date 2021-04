Arthur Piccoli, do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Publicado 28/04/2021 08:37 | Atualizado 28/04/2021 08:41

Rio - Eliminado do "BBB 21" nesta terça-feira em paredão disputado contra Camilla de Lucas e Pocah , Arthur Piccoli foi recebido por Ana Clara no "Bate-Papo BBB" para falar sobre sua trajetória no reality e, claro, avaliar o que aconteceu em relação ao romance com Carla Diaz.

Ele disse que não imaginava que fosse se apaixonar no reality, nem estar pronto para isso. "São cinco anos solteiro, não imaginava me apaixonar aqui dentro, foi realmente uma paixão que surgiu", revelou o crossfiteiro.

Após a produção exibir vídeos que mostrava Arthur tratando Carla mal por bobagem, ele confessou ser assim na vida real. "É muito meu jeito, sério. Quando eu estou com alguma coisinha. Sabe criança quando alguma coisa incomodou que fica fazendo birra? Sou muito eu", disse.

Mas, depois, ele assegurou que se apaixonou de verdade e falou sobre a possibilidade de engatar o relacionamento aqui fora. "Eu me apaixonei realmente por ela, eu falei que a primeira coisa que eu quero fazer é conversar com ela. Se a vida aqui fora tá de outra forma, aí é outra história, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. (...) A questão do meu sentimento pode ter sido confuso, mas foi de verdade, isso eu fico tranquilo", afirmou.