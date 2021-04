BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:00 | Atualizado 28/04/2021 17:01

O clima entre Juliette e Fiuk aumenta a cada dia que passa no "BBB 21". Na tarde desta quarta-feira, a advogada e o ator protagonizaram um momento, digamos, íntimo na frente dos colegas de confinamento.

Juliette estava conversando com Camilla e Gilberto no quarto quando Fiuk apareceu e pulou no colo do economista. Os brothers entraram na brincadeira e relembraram o abraço que a sister deu no peitoral de Arthur. Fiuk disse que aquilo seria uma traição e pediu para que ela fizesse o mesmo com ele.

"Vai Juliette, se não beijar meu mamilo a relação acabou", disse Fiuk.

A sister até que tentou fugir, mas o cantor levantou a blusa. Depois dos brothers insistirem, Juliette beijou o mamilo de Fiuk e abraçou o peitoral dele.