Publicado 30/04/2021 09:11

Rio - Pocah é a 16ª eliminada do 'BBB 21' e encarou Ana Clara no 'Bate Papo' logo após deixar o reality. O assunto mais importante na entrevista foi, claro, o sono da cantora. Pocah dormia tanto na casa que rendeu diversos memes na edição e ganhou até o apelido de 'Pocahoncas'. Mas, ao falar sobre a dinâmica de sono, a cantora surpreendeu os fãs ao revelar que tinha insônia fora da casa e contou o verdadeiro motivo para dormir tanto. Confira:

"Na verdade, eu tenho insônia . Aqui fora, na hora que eu quero dormir, eu tomo remédio e pronto. Mas lá eu não tinha remédio e eu não sabia que eu ia odiar tanto a solidão. Senti muita falta de um parceiro, de um melhor amigo. Em vários momentos que eu caía muito, e eu dormia muito, eu fugia. Era o meu refúgio", revelou.



"Eu não imaginei que eu fosse passar por isso lá dentro. Eu sou muito amada, eu recebo muito amor na minha casa. Eu tenho amigos que amam estar comigo, fazem questão de estar comigo. Em casa, eu vou no banheiro e minha filha vai atrás de mim. Eu nunca passei por isso na minha vida. Era muito difícil me sentir excluída, não ter aliança, me sentir sozinha o tempo todo. Mas eu tô feliz, eu consegui. Mesmo com tanta dor, com todo sofrimento. Em nenhum momento, eu pensei em desistir", completou Pocah.