Publicado 30/04/2021 13:56

Rio - Fiuk se classificou para a final do "BBB21" após vencer a última prova de resistência do reality , nesta sexta-feira (30). Porém, internautas afirmaram que o cantor teria feito xixi durante a prova, infringindo uma das regras do desafio. A produção do reality está revisando as imagens da dinâmica e, se a falta for confirmada, o brother será desclassificado e automaticamente estará no último paredão desta edição.