Publicado 30/04/2021 16:05

Rio - Pocah e Arthur viajaram juntos para São Paulo, nesta sexta-feira (30), e o crossfiteiro não podia deixar de brincar com mais um cochilo da colega de confinamento. "Galera, a gente saiu da casa, mas está tudo normal. Eu tô aqui acordado e a Pocah, ó, dormindo, véi", disse o ex-BBB em seus Stories, enquanto mostrava a funkeira dormindo no avião.

Os recém eliminados do "BBB21" se encontraram no aeroporto Santos Dumont, hoje de manhã, e sorriram para fotos juntos. Pocah ainda aproveitou para exibir seu anel de noivado , depois do pedido de casamento feito durante sua entrevista com Ana Maria Braga, no "Mais Você".