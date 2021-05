Lucas Penteado foi o convidado do "Plantão BBB" desta sexta-feira Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 18:08

Rio - O "Plantão BBB", da TV Globo, trouxe Lucas Penteado para conversar sobre o reality que chega ao fim na próxima terça-feira. Comentando sua jornada no programa, o ator revelou que seu único arrependimento foi ter abordado determinados assuntos "muito cedo".

"Ter ido falar com todo mundo... Foi muito cedo para falar de pautas tão importantes e necessárias na minha opinião. Coloquei tudo para fora muito cedo. Se fosse me arrepender de alguma coisa, seria isso. Caso contrário, gostei muito da minha trajetória", declarou o paulista. Quanto aos colegas de confinamento, Lucas afirmou ser incapaz de esquecer algum deles, justificando com um momento vivido no início da edição.

"Acho que não vou esquecer de nenhum dos brothers. Porque o que guardo mesmo no meu coração e na minha mente é aquele início, sabe, aquela roda que tinha todo mundo? Na mesma roda tinha um ídolo, tinha uma pessoa que eu era fã, tinha amigos que acabava de conhecer... E, para mim, aquilo ali foi mágico, foi histórico na minha trajetória. As pessoas estavam se abrindo em rede nacional. Aquele momento guardou cada um dentro do meu coração", disse Lucas.

