Thaís Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 18:36

Rio - Thaís Braz participou de um ensaio fotográfico ao lado de Kerline, primeira eliminada do "BBB21", e contou que a ex-participante criou um grupo com os eliminados da edição. Em entrevista ao Gshow, a dentista também revelou com qual brother mantém mais contato.



“A Ker fez um grupo, mas ainda não tem todo mundo não. Eu já conversei com alguns (ex-brothers), mas o que eu mais falo é com o João, pois estamos trabalhando na mesma agência”, revelou.