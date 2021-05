Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 19:32 | Atualizado 30/04/2021 19:33

Em uma conversa com Camilla de Lucas e Juliette, Gilberto falou sobre a reta final do "BBB 21". Mesmo estando no Paredão ao lado das amigas e correndo o risco de ser eliminado, o economista disse estar satisfeito com sua trajetória no programa.

"Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês", disse o economista. "Tem noção que somos nós que estamos aqui?", respondeu Juliette.

"É uma alegria que vocês não têm noção, de verdade", disse Gil, emocionado.

"Eu tenho porque estou aqui... Somos nós os semifinalistas", emendou Juliette.

"E qualquer um de vocês que ficar, se eu tiver que sair, eu já estou assim... porque são pessoas que eu amo de verdade", completou Camilla de Lucas.