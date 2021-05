Por IG - Gente

Após viverem uma das amizades mais marcantes do "BBB 21", os bastiões, Rodolffo e Caio finalmente se reencontraram fora da casa. O encontro aconteceu no hotel onde os participantes estão ficando para a reunião que vai acontecer após a final.

Os goianos publicaram o vídeo do momento nos seus Instagrans."Que saudade que eu tava docêêê irmão", legendou o sertanejo, no vídeo que mostra Caio correndo para um abraço caloroso com o amigo e parceiro de confinamento.

Após entrarem no quarto de hotel, Rodolffo brincou:

"Nós tem que lembrar como é que nós dormia junto", disse, quando ambos já estavam jogados na cama do hotel.

Caio deu risada e Rodolffo apontou que a cama da casa era um pouco menor. O fazendeiro ainda lembrou: "E não era confortável assim não". Os dois então continuaram se abraçando e comemorando o reencontro.

"Que trem bom, tô tremendo igual vara verde", disse Caio, ao que o cantor respondeu: "Vamos arregaçar com tudo". "Daqui pra frente é só problema!", acrescentou Caio.

