Juliette questiona Gil por afastamento dentro da casa

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 09:38

Rio - Na reta final do "BBB21", até as melhores amizades podem ser estremecidas. Na madrugada deste domingo (2), durante a última festa da edição, Juliette questionou Gilberto sobre seu comportamento desde a formação do paredão. Ao longo da noite, Gil havia notado um clima de tensão entre Camilla de Lucas e a maquiadora e, quando perguntou qual seria o problema, Juliette revelou suas preocupações.

"Às vezes, eu acho que espero demais das pessoas", disse Juliette quando o pernambucano quis saber o que a entristecia. Gil ainda perguntou se a sister estava incomodada com sua relação com Fiuk, mas Juliette negou e revelou que percebeu o doutorando em Economia se afastando dela por achar que a maquiadora será eliminada do reality.

"Não é sobre isso. É sobre olhares, gestos. Tipo, eu noto você, por exemplo, mudou comigo há alguns dias. Deve achar que eu vou sair e sou fraca", declarou a paraibana. "Eu? Eu já falei que é eu que vou sair", respondeu Gil, ao que Juliette rebateu: "Falar é simples. Agir é melhor".

"Nunca agiria diferente do que eu falo. Você é forte. Eu sei que vou sair", enfatizou o brother. Juliette seguiu se queixando de não ver mais reciprocidade em sua relação com o pernambucano, dentro da casa. "Sabe o que eu fico triste? eu sempre acreditei muito nos meus amigos, mas, hoje, não senti a mesma confiança. Até, às vezes, que eu tava no paredão com você disse que não sairíamos e não escutei isso de você", disse.

"A trajetória de nós três é linda. Eu não consigo olhar pra você e pra Camilla e dizer quem vai ficar. É sincero... Tem que libertar esse monstro, Ju", aconselhou Gil. "Que monstro, homem?", disse Juliette, se mostrando irritada com a fala do brother. "Que você tá achando", alertou o brother.

"Me afastar é diferente de dizer que você é fraca. Não acho. Você é uma mulher forte, guerreira, com torcida maravilhosa lá fora e com chance de ganhar o programa. Já lhe disse isso mil vezes. Não é da boca pra fora, Ju. É de verdade... E acho, sim, que vou sair amanhã", finalizou Gilberto.

Depois, a influenciadora Camilla de Lucas se aproximou dos dois e também tentou tranquilizar Juliette e pedir que a sister aproveitasse a festa.