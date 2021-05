Luan Santana. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 16:01 | Atualizado 02/05/2021 16:02

Juliette vai ficar surpresa ao sair do "BBB 21" e notar uma mensagem especial que recebeu durante sua participação no reality. Após a festa deste sábado, onde a sister se declarou durante o show de Luan Santana, o cantor disse que mandou um recado para ela por DM, no Twitter.

E essa não é a primeira vez que Luan manda um recado para Juliette. Durante uma outra festa, a advogada disse que gostaria de namorá-lo. Por Twitter, o cantor escreveu:"Sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM".

Após o show deste sábado, Luan agradeceu a participação pelo Twitter. Uma fã questionou se ele iria mandar outra mensagem para a participante. "Já mandei", respondeu Luan.

