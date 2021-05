Gilberto no Bate-Papo BBB com Ana Clara Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 11:21 | Atualizado 03/05/2021 11:25

Rio - Último eliminado do ‘BBB 21’, Gil se surpreendeu ao saber de suas porcentagens nos paredões durante o ‘Bate Papo com Eliminado’, comandado por Ana Clara.

fotogaleria

Publicidade

“Eu amo minhas porcentagens. Somando tudo, não dá 50%. Então, o povo não me odiava. Achei que era um ódio eterno, que o pessoal queria me ver escorraçado”, disse o economista.

Ao saber que teve a menor porcentagem da história do reality, Gil comemorou. “Eu não conseguia ter essa confiança. Achava que o povo me odiava”.

Publicidade

Surpresa com rejeições

Além da felicidade de ver seus índices, Gil se surpreendeu com os altos índices de rejeição de seus colegas.

Publicidade

“Vem um babado aí! Gente, o pobre do Arthur meu Deus. Deve estar todo nervoso... Cadê a Viih? Eu falei que o discurso do Tiago tinha um negocinho ali. Jesus. Meu Deus. Esse povo tá com a consciência viva? Meu Deus! Desculpa, mas esse pessoal deve ter ficado muito triste. A pobre da Ker.... Eu sei que deve ser difícil pra eles, mas tô chocado”, disparou o economista.