Publicado 03/05/2021 15:46

Participante com mais seguidores no Big Brother Brasil, Juliette Freire atingiu uma nova marca: ela ultrapassou o número de seguidores de Grazi Massafera, atriz e ex-BBB 5. Com quase 23 milhões e 400 mil seguidores, a advogada é a participante mais popular do BBB 21.

Por uma diferença de 11 seguidores atualmente, Juliette cresce de seguidores a cada minuto, passando a atriz global. Agora, a advogada está atrás apenas de Sabrina Sato, ex-BBB 3, que tem 29,6 milhões de seguidores. Veja o momento em que ela passou a marca de Grazi Massafera por 8 seguidores de diferença: