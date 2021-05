Viih Tube e Juliette no BBB 21 Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:08

Viih Tube e Juliette tiveram alguns desentendimentos durante o "BBB 21". Ao sair da casa, o relacionamento da paraibana foi pauta em diversas entrevistas da youtuber. Nesta segunda-feira, Viih fez uma carta aberta à sister e pediu desculpas pelo comportamento.

Em uma publicação no Instagram, Viih selecionou algumas fotos com Juliette e escreveu: "Juliette, eu realmente não sei como você me suportou em alguns momentos, não só eu mas a maioria da casa que já duvidou de você em algum momento. Você é tão, mas tão boa que as pessoas duvidam de que realmente ainda existe alguém assim nesse mundo de tanto ódio", começou.



"Você sempre foi muito pra mim, muito madura, muito pura, muito justa, mas eu nem sempre fui justa com você, as únicas cenas que eu não consigo rever inteiras são as nossas brigas, porque eu sei que errei, como eu fui capaz de soltar sua mão por medo da opinião da casa quando você precisou de mim, de ser grossa, imatura e teimosa com você, e pensar apenas em mim, nunca me perdoarei por isso e super entenderei se você também não me perdoar, eu ainda tenho muito o que aprender!".

"Mas nossos momentos bons, também foram únicos, as pessoas aqui fora não deram muito valor a isso, mas eu dei, cada vez que te defendi foi porque eu sempre, mesmo quando estávamos brigadas, mesmo com meu jeito ogra, sempre tive você como uma protegida minha lá dentro independe de qualquer coisa, sei que também nos divertimos muito juntas, cada vez que te senti foi muito real e vou priorizar esses momentos na minha memória", escreveu.







Viih também disse que está torcendo por Juliette na final do programa. "Você nem precisa do meu apoio pra essa final porque você já tem do Brasil todo, mas eu quero fazer a minha parte como eu te disse que faria! Você nem imagina o que te espera aqui fora, eu quero ver sua carinha quando descobrir o TANTO de gente que não duvidou de você nem por um segundo! Que você tenha muito sucesso, paz e discernimento pra lidar com sua nova vida, mas tenho certeza que você vai tirar de letra".

"E mesmo eu sabendo que as pessoas vão me xingar por fazer esse post, eu c*****, ele é pra nós e a verdade é que eu não mereço uma amiga como você, por isso te desejo melhor. E sei que tem gente que não apoia a amizade, eu entendo, mas me deixa torcer em paz por ela por favor".

"Seja feliz aqui fora, voa minha rainha do delineado, a amiga que segura o cabelo no PT e minha cantora favorita, você nem imagina o que te aguarda aqui fora. Obrigada por cada ensinamento, eu nunca mais vou te esquecer e nem o que você me ensinou de lição pra vida".