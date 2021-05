Gil do Vigor faz a alegria dos fãs na porta de hotel

Rio - Gil do Vigor está fazendo o maior sucesso fora da casa do "BBB 21". O economista está hospedado em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e desceu para conversar e tirar fotos com fãs na portaria. Simpático, Gil fez a alegria de seus admiradores e fez também sua famosa dancinha com o pessoal que estava por lá.

