O Dia

04/05/2021

Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, disse que está na expectativa para a final do "BBB21" na noite desta terça-feira. Em entrevista à revista "Quem", a artista plástica disse que nota algumas mudanças no filho após três meses de programa.



"Torcia e torço por ele. Acreditei, sim, que ele pudesse chegar à final", afirmou. Cristina falou sobre os problemas que Fiuk citou na noite do último domingo. "Em agosto do ano passado, sofri um acidente na minha casa. Quebrei os ossos do tornozelo esquerdo e do pé direito. Está sendo uma recuperação longa. As pessoas não sabem o que passei e fico triste com isso", disse.