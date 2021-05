Babu Santana Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 21:58 | Atualizado 04/05/2021 21:59

A grande final do "Big Brother Brasil 21" acontece nesta terça-feira. Poucas horas antes do programa começar, Babu Santana falou, no "Rede BBB", que Camilla de Lucas tem sua torcida.

fotogaleria

Publicidade

"Todos vocês sabem que eu tô torcendo muito pra Camilla. Vai Camilla! "Eu sei que é difícil a gente olhando todas as articulações que acontece aqui fora. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que votar. Tô aqui, como o Tiago [Leifert] fala, na tendinite! Vamo que vamo!", declarou o ator.

Babu também parabenizou os outros finalistas por terem chegado à final. "Parabéns pra todo mundo que chegou na final. Fiuk me surpreendeu chegando na final". Ele ainda comentou sobre a sua relação com o filho de Fábio Jr.: "Já trabalhamos juntos, é um menino gente boa, pra caramba".

Publicidade

"Juliette, o Brasil já te ama, já te adotou, esse fenômeno!", finalizou Babu.