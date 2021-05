Camilla de Lucas reencontra a família após o BBB 21 Reprodução

Publicado 05/05/2021 08:53 | Atualizado 05/05/2021 08:57

Rio - Após 100 dias de confinamento no "BBB 21" e o prêmio de R$ 150 mil, a influenciadora e vice-campeã Camilla de Lucas reencontrou a família e o namorado. Ela se dirigiu ao hotel para encontrá-los depois que terminou de cumprir a agenda de entrevistas da emissora. O momento foi mostrado em seu perfil do Instagram.

No vídeo compartilhado no Instagram Stories, é possível ver Camilla abraçando a mãe, Maria Lúcia, e recebendo elogios da matriarca. "Ai, que saudade, filha. Quanto orgulho de você, minha filha", disse ela. Em seguida, Camilla também abraça o irmão, o pai e troca beijo com o namorado.

Antes do reencontro a mãe de Camilla já havia falado sobre a ansiedade de abraçar a filha. ""Estou me sentindo muito feliz, agora vou matar a saudade e abraçar minha filha", disse.

