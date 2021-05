Juliette é a vencedora do BBB 21 Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 09:46 | Atualizado 05/05/2021 10:09

Rio - Milionária em todos os sentidos! Após conquistar 90,15% dos votos na final do "BBB 21" e o prêmio de R$ 1,5 milhão , Juliette Freire ultrapassou a marca de 25 milhões de seguidores no Instagram. A maquiadora ganhou mais de um milhão somente nesta terça-feira.

Juliette se tornou a segunda participante do reality mais seguida da história na última segunda-feira. Ela ultrapassou Grazi Massafera, do "BBB 5", que tem cerca de 23 milhões de seguidores. Agora, só fica atrás da apresentadora Sabrina Sato, que participou do "BBB 3" e possui mais de 29 milhões de admiradores a acompanhando na rede social.