Fiuk no Bate-Papo BBB Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 09:53 | Atualizado 05/05/2021 10:46

Rio - Terceiro colocado do ‘BBB 21’, Fiuk pode rever, durante o ‘Bate Papo com Eliminado’, a cena em que fica aos prantos após uma noite de edredom com Thaís, seu affair na casa.

Muito envergonhado, o ator se recusou a assistir boa parte do vídeo. Já pro final, Fiuk reviu o choro e explicou o motivo de tristeza depois do momento íntimo com a jovem.

“O que aconteceu. Isso é louco. Mas tem o seguinte. Eu tenho costume de... Eu gosto de... Eu tenho o costume de... Eu nunca fiquei tanto tempo sem. Eu me senti fraco de não ter falado para ela não deitar na cama. Eu me senti fraco de não ter conseguido ter pulso firme. E a gente tinha bebido, eu tava subindo pelas paredes. Eu me senti fraco. Eu não queria agir como um bicho. Ali foi um momento em que eu me senti muito fraco”, explicou o cantor.