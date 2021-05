Juliette no Bate-Papo BBB Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:43 | Atualizado 05/05/2021 10:55

Rio - Amada pelo Brasil, Juliette Freire se consagrou como campeã do ‘BBB 21’ , agradeceu ao carinho, mas também lamentou os primeiros momentos na casa. Com um jeito espontâneo, a paraibana foi rejeitada pelos colegas de confinamento e foi excluída logo nas primeiras semanas de jogo.

fotogaleria

Publicidade

“Se eu não fosse imune, na primeira semana, eu tava fora. Foi muito difícil”, conta Ju, que desabafa sobre a diferença da sua vida dentro e fora do relaty.

“Eu vivo cercada por pessoas que me amam muito, amam minha história. Eu sempre fui muito acolhida. E eu achei que isso ia me fortalecer. Quando eu vi que não, eu fiquei destruída. Mas eu ficava na minha cabeça ‘eu não posso desistir’. Isso era muito difícil, era uma tortura pra mim. Mas a vontade de vencer e proteger os meus era o que me sustentava”, desabafou a paraibana durante o ‘Bate Papo com Eliminado’ comandado por Ana Clara.