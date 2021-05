Companheiro de Pocah falou sobre a parceria entre ela e Arthur Instagram/Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 09:46 | Atualizado 06/05/2021 10:30

Rio - O 'BBB 21' chegou ao fim, mas as tretas não. Após a edição do programa mostrar, durante a final, um áudio de Pocah durante uma prova do líder, simulando um ato sexual, o noivo da cantora se revoltou nas redes sociais.

"Vi o VT da Globo o agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no c*. Um monte de criança assistindo, nossas famílias, todos! Coloca um VT desses da sua mulher editor, pra ver se seus filhos e família vão curtir! Arrombado", escreveu Ronan, nas redes sociais.

Pocah também se manifestou sobre o áudio. "Conversei com uma das diretoras do programa e me queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei extremamente constrangida. No momento em que ouvi a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele me viu em choque! Amo e respeito muito o programa mas isso não foi legal!"

Vi o vt da globo o agora. Falta de senso passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no cu. — Ronan Souza (@euronansouza) May 5, 2021