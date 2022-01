Vinicius é o primeiro participante do grupo pipoca a conquistar um milhão de seguidores. - Reprodução Internet

Publicado 15/01/2022 10:04 | Atualizado 15/01/2022 10:34

Rio - Vinicius, 23 anos, foi anunciado como integrante do grupo pipoca no "BBB 22" nesta sexta-feira (14). O cearense, que se declara influencer da baixa renda, parece ter conquistado o público com a personalidade divertida que mostrou em sua chamada.