Publicado 07/02/2022 08:52

Rio - Arthur Aguiar foi indicado ao terceiro paredão do "BBB 22" pela líder da semana, Jade Picon, na noite deste domingo. Mas antes da decisão da influenciadora ser dita ao vivo para Tadeu Schmidt, a equipe do marido de Maíra Cardi se antecipou e publicou um post dizendo que ele já estava no paredão. Ainda pedia para os fãs "votarem na Fulano".

"O voto é para eliminar. Vote na fulano", dizia parte da publicação, que ainda tinha a hashtag "Fora Fulano". Umas das explicações para o erro é que a equipe do brother deixou a publicação quase pronta, mas se enganou e publicou antes da hora, além de ter esquecido de substituir "fulano" pelo nome de um outro indicado.

O equivoco da equipe de Arthur Aguiar, claro, rendeu muitas risadas dos internautas no Twitter, que não deixaram o assunto passar despercebido. "A equipe de centavos que se antecipou à confirmação do Arthur ao paredão", ironizou uma pessoa. "#ForaFulano para que Arthur Aguiar continue comendo seu pãozinho", brincou outra.