Viih Tube mostra bronze que garantiu nas Maldivas e recebe elogiosReprodução / Instagram

Publicado 24/07/2022 18:15 | Atualizado 24/07/2022 18:16

Rio - A ex-BBB Viih Tube usou as redes sociais, na manhã deste domingo, para compartilhar registros do bronzeado que garantiu durante sua viagem nas Maldivas, no continente asiático. No Instagram, a influenciadora publicou diversas fotos, em que aparece usando um biquíni vermelho, garantindo diversos elogios dos seguidores.

fotogaleria

"Detalhes" escreveu Viih Tube, ao exibir as marquinhas de bronze. "Linda!", comentou um seguidor na publicação. "Que detalhes!", respondeu outra. "Maravilhosa!", elogiou uma internauta.

Durante a estadia no país da Ásia, a ex-BBB organizou o casamento da própria mãe, de maneira surpresa. No momento em que a noiva jogou o buquê, a influenciadora — que atualmente vive um romance com o também ex-BBB, Eliezer — "fugiu", para que não fosse incluída na lista das próximas a se casar.