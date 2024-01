Fernanda e Alane dsicutem no BBB 24 - Reprodução/Globo

Fernanda e Alane dsicutem no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 31/01/2024 16:02 | Atualizado 31/01/2024 16:31

Rio - Fogo no parquinho! Fernanda e Alane iniciaram uma grande discussão na academia do BBB 24 nesta quarta-feira (31). O clima ficou tenso e a carioca chegou a criticar o corpo da bailarina e as duas trocaram xingamentos.

Tudo começou quando a bailarina falou sobre Fernanda não se arrepender de ter mentido pra ela e a carioca começou a ironizar e falar que ela estava com uma "roupinha bonitinha".

"Carrega mais pesinho também", diz Fernanda. "Eu não quero, amor. O meu objetivo não é o mesmo que o seu", diz Alane. "Tá meio molenguinho aí. Então vamos dar uma moralzinha?", provocou ela.



Alane questionou sobre a sister estar julgando seu corpo. "Eu não sou amiga de gente que julga o corpo das pessoas dessa forma", disse.

"Eu jamais julgaria o seu corpo!", completou a bailarina.



"Não vou bater palma para palhaça!", fala Fernanda. Alane se exaltou, apontou o dedo para a sister e gritou: "Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo."

"Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero!", ironizou Fernanda.



Michel, MC Bin Laden, Raquele e Matteus tiveram que apartar a briga.

"Tu julgou o meu corpo, tu falou que não vou pra academia porque eu tava mole. Vai falar do corpo de outra pessoa, eu jamais falaria das tuas características físicas. Eu discuto porque tu é mentirosa e não pela tua característica física", gritava Alane.