Isabelle e Matteus se beijando durante o ao vivo do Bate Papo BBB - Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2024 10:08 | Atualizado 17/04/2024 10:34

Rio - Mesmo após a final do "BBB 24", da TV Globo, Isabelle e Matteus continuaram no maior clima de romance, na madrugada desta quarta-feira (17). No "Bate-Papo BBB", do Globoplay, comandado por Thais Fersoza e Ed Gama, os dois trocaram beijinho, mas negaram o namoro.

"Mas ele tem um coração muito lindo e me conquistou", revelou Cunhã na atração. Matteus afirmou que não pretende se afastar, dando a entender que não descarta um compromisso mais sério com a bailarina. "Quero ficar mais pertinho dela. Temos muito o que conversar aqui fora", disse.

Momentos depois, Alegrete e Cunhã voltaram a se encontrar em um hotel no Rio. No local, os ex-BBBs voltaram a se beijar e ele ainda conheceu amigos e familiares da manauara, incluindo a mãe dela.

O casal, que no início do programa eram rivais, engataram um affair na reta final do programa depois de trocarem flertes. Após o primeiro beijo, não se desgrudaram mais. Matteus também viveu um breve romance com Deniziane no início do reality. A sister, no entando, resolveu colocar um ponto final na relação com receio de que o envolvimento pudesse atrapalhar seu jogo.

Por já ter se relacionado lá dentro, o Alegrete revelou ter ficado com medo de viver outro affair durante o confinamento: “Eu estava com um sentimento do negócio de ter ficado com a Deniziane, de ter ficado aquela angústia e toda pressão do jogo. E o fato de a gente se votar [ele e Isabelle], a gente adorava dançar junto, que era uma coisa que a gente deixava muito claro, mas ficava aquela coisa”, desabafou.

pic.twitter.com/sjo48WWywn isabelle e matteus se beijando, que CASALZÃO meus amigos #bbb24

— cris dias (@crisayonara) April 17, 2024