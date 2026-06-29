Arrascaeta - Divulgação/ Flamengo

ArrascaetaDivulgação/ Flamengo

Publicado 29/06/2026 00:00

Caminhando para um dos piores meses de sua história no Ibope, a Band já se movimenta para evitar que julho seja ainda pior. A emissora fechou uma parceria com o Flamengo para exibir os três amistosos do clube antes da retomada do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, no dia 3, será disputado contra o River Plate e irá ao ar às 15h30. A emissora também transmitirá outras duas partidas do time, nos dias 8 (contra o Lausanne-Sport) e 11 (contra o português Benfica).



Até os 45 do segundo tempo

A Record explorará Celso Russomanno até o último segundo de permissão da legislação eleitoral. Para evitar o colapso do ‘Balanço Geral’ diante de Brasil x Japão, a emissora transmitirá hoje (29) um especial da ‘Patrulha do Consumidor’, pela primeira vez como programa solo, das 13h30 às 14h45. É a última vez na Copa do Mundo que a emissora recorrerá ao deputado – pela lei, ele não poderá mais aparecer na programação do canal a partir das 23h59, assim como todos os pré-candidatos.

Martelo batido

Rodrigo Bocardi - Reprodução/YouTube

Rodrigo BocardiReprodução/YouTube

Rodrigo Bocardi iniciará nos próximos dias sua peregrinação pelas atrações do SBT para divulgar seu novo telejornal, o ‘SBT Cidades’, que estreará no início de agosto. Ele será o responsável pela segunda edição do noticioso, das 18h15 às 19h45. Ainda neste ano, o plano é que o formato também tenha uma primeira edição, exibida no horário do almoço, nos mesmos moldes da Globo, com o ‘SP1’ e ‘SP2’.







Uma bagunça

Amauri Soares - Reprodução/TV Anhanguera

Amauri SoaresReprodução/TV Anhanguera

A Globo está tão bagunçada quanto o SBT no auge das indecisões de Silvio Santos (1930-2024). Ontem (28), a emissora simplesmente não divulgou a sua grade de programação até pouco antes das 13h, quando foi ao ar uma arte com os horários do dia durante o ‘Esporte Espetacular’. Nos dias úteis, se tornou uma missão impossível saber quando (e se) as novelas da rede serão transmitidas.

É POP OU FLOP?

É pop... o ‘Seleção Copa’, do SporTV. A atração, que encerra o noticiário diário da cobertura da Copa no canal esportivo da Globo, é uma das poucas coisas realmente boas produzidas pelo conglomerado no Mundial. André Rizek e o elenco do formato realmente deram liga.



É flop... a enfadonha cobertura da Globo do ‘Festival de Parintins’. Sem os direitos de transmissão da festa, a emissora insiste em um formato água com açúcar, sem propósito algum para o evento, e que serve apenas de vitrine para as futuras ocupantes da cota anual de cunhãs-poranga do ‘BBB’.