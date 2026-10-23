Tiago Leifert se recusou a participar de gravação extra do The Voice Brasil - Divulgação/SBT

Tiago Leifert se recusou a participar de gravação extra do The Voice BrasilDivulgação/SBT

Publicado 23/10/2026 00:00 | Atualizado 23/10/2026 08:07

O clima nos bastidores do The Voice Brasil está indo de mal a pior. Tiago Leifert, o apresentador do reality show, se recusou a atuar como apresentador de uma diária extra de gravações do programa, que serviria como repescagem da temporada. O jornalista sinalizou que estava disposto a cumprir apenas as diárias de gravação originalmente previstas, e os trabalhos que chegaram a ser agendados para domingo (25) não faziam parte do cronograma da atração do SBT.

A Canal D apurou que Gaby Cabrini, que atua como repórter de bastidores do formato, chegou a ser avisada de que atuaria nas gravações de domingo como apresentadora. A diária em questão, no entanto, foi suspensa depois de que a equipe do programa se rebelou para poder votar nas eleições presidenciais.

Por falar em SBT...

Richard Vaun, que atuou como braço direito de Silvio Santos no SBT por duas décadas, investiu em seu próprio negócio. O eterno "assessor do acionista" abriu uma empresa de consultoria em novos formatos televisivos. Em pacotes que vão de R$ 299 até R$ 597, o executivo analisará propostas de criadores independentes interessados em comercializar suas ideias para grandes emissoras de televisão e plataformas de streaming.

Prêmio de consolação

César Tralli mediará debate eleitoral da Globo - Reprodução/TV Globo

César Tralli mediará debate eleitoral da GloboReprodução/TV Globo

Impedida de fazer fact-checking ao vivo por conta das regras previamente acordadas entre as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, a Globo decidiu dar um prêmio de consolação para os internautas. A emissora promoverá em suas plataformas digitais uma checagem simultânea, disponível para os usuários do G1. Não é a reinvenção da roda: vários jornais e agências já faziam isso antes mesmo da movimentação nas redes sociais.

Domingo diferente

Band exibirá o filme 13º Distrito na noite das eleições - Divulgação/Band

Band exibirá o filme 13º Distrito na noite das eleiçõesDivulgação/Band

A Band aposta todas as suas fichas em que o próximo presidente da República já estará definido até às 20h de domingo. A emissora exibirá o Canal Livre mais cedo, às 20h30 (uma hora antes do primeiro turno) e, para tapar buraco, escalou o filme 13º Distrito para a faixa das 23h.

É POP OU FLOP?

É pop... o GloboNews Mais, que completou há algumas semanas seu quarto ano no ar. Júlia Duailibi e Octávio Guedes seguem fazendo uma das melhores duplas do telejornalismo nacional, fugindo do clichê e da mesmice em que se transformou quase toda a programação do canal.

É flop... a estratégia da Record com os novos episódios de Reis. Para o telespectador menos atento, é praticamente impossível discernir o que é inédito e o que é uma reapresentação. A emissora deixou muito a desejar na divulgação dos novos capítulos do folhetim.

A Canal D volta na edição de segunda-feira (26) de O Dia. Um bom final de semana e um excelente voto!