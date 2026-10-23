Tiago Leifert se recusou a participar de gravação extra do The Voice BrasilDivulgação/SBT
César Tralli mediará debate eleitoral da GloboReprodução/TV Globo
Band exibirá o filme 13º Distrito na noite das eleiçõesDivulgação/Band
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