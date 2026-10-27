Mauro Lissoni foi demitido do Grupo Thathi após 2 meses de contrato - Divulgação/Grupo Thathi

Mauro Lissoni foi demitido do Grupo Thathi após 2 meses de contratoDivulgação/Grupo Thathi

Publicado 27/10/2026 00:00 | Atualizado 27/10/2026 06:30

Mauro Lissoni está quase pedindo música no Fantástico. Demitido do SBT em abril, o executivo foi resgatado no início de agosto pelo Grupo Thathi, conglomerado que administra afiliadas da Record, SBT e Band em diversas regiões, além de uma geradora de conteúdo próprio em Ribeirão Preto. Ele foi contratado para assumir a direção-geral das TVs do conglomerado, que é competitivo apenas em São José dos Campos -- a Record de Campinas, por exemplo, é a pior audiência da rede em todo o Painel Nacional de Televisão.

A Canal D, no entanto, descobriu que o executivo sequer teve tempo de esquentar a cadeira. Mauro Lissoni foi dispensado pela cúpula do Grupo Thathi na semana passada, diante dos baixos rendimentos para um salário acima da média do mercado. Seu cargo deixa de existir, com as TVs sendo comandadas por executivos regionalizados.

Consultor motivacional

Apontado pelos funcionários do SBT como a nova encarnação de Rinaldi Faria, consultor que se tornou inimigo de boa parte dos apresentadores da rede, Sérgio Valente segue dando o que falar na emissora. A sua mais nova ideia foi um projeto motivacional direcionado aos colaboradores, que se depararam com a sede do canal repleta de frases curiosas nesta segunda-feira (26). "Seja mais up no trampo e mais up na entrega", diz um dos telões espalhados pela empresa.

Clima de enterro

Roberta Luchsinger provocou crise entre Lula e a CNN Brasil - Reprodução/CNN Brasil

Roberta Luchsinger provocou crise entre Lula e a CNN BrasilReprodução/CNN Brasil

Nenhum veículo está tão preocupado com a vitória de Lula na eleição presidencial quanto a CNN Brasil. O canal tem convicção de que não terá vida fácil depois da entrevista com a lobista Roberta Luchsinger durante a campanha do 2º turno. Em sua última bateria de entrevistas para outros veículos, o presidente reeleito sinalizou abertamente para executivos que planeja tomar medidas contra a rede, que ensaia sua estreia em TV aberta para o primeiro semestre de 2027.

Estreia marcada

Rodrigo Bocardi é o criador da BocaTV, que estreia em 3 de novembro - Divulgação/BocaTV

Rodrigo Bocardi é o criador da BocaTV, que estreia em 3 de novembroDivulgação/BocaTV

O BocaTV, ambicioso projeto digital de Rodrigo Bocardi, já tem data para entrar no ar: o canal, que já nasce com distribuição multiplataforma, iniciará suas transmissões no dia 3 de novembro, às 7h. Serão 12 horas de produção ao vivo diárias, com produtos de todos os gêneros, do jornalismo ao entretenimento. A equipe do jornalista se baseou em streamings que fazem sucesso na América Latina, como Luzu, Bondi e Carnaval.

É POP OU FLOP?

É pop... o capricho da Band na cenografia da cobertura das eleições. A emissora aproveitou o estúdio do Jornal da Band, mas realizou diversas modificações para a transmissão. Com iluminação especial, painéis gráficos e um visual moderno, o cenário ganhou uma identidade própria. Um trabalho que valorizou a apresentação.

É flop... César Tralli deixou a desejar na Marcha da Apuração da Globo. Além de interromper Renata Lo Prete repetidamente, o âncora aparentou desconforto com o resultado eleitoral. No encerramento do Fantástico, enquanto Maju Coutinho, Poliana Abritta e Renata sorriam, Tralli manteve a cara fechada. Faltou equilíbrio diante das câmeras.